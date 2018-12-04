المغرب.. اعتقال 16متهما بتكوين شبكة للهجرة غير الشرعية

اعتقلت السلطات المغربية الثلاثاء 16 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير النظامية، بينهم 7 أوقفوا في ورشة لصناعة الزوارق المطاطية بالدار البيضاء، حيث تم حجز ثلاثة زوارق، وفق الإدارة العامة للأمن.

وأوضح بيان لهذه الهيئة أن تسعة أشخاص اعتقلوا في مدينة وجدة (شرقا) ومناطقها، مشيرا إلى ضبط 8 سيارات وإيصالات تحويلات مالية وحاويات كبيرة لتخزين البنزين علاوة على مبالغ مالية مهمة.

وقد أحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بين مطلع كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر 2018 كما استطاعت تفكيك 122 شبكة "إجرامية للاتجار في البشر"، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وأفاد البيان أن الأبحاث الأولية أظهرت وجود "مؤشرات تقارب وتقاطعات" بين المشتبه فيهم و"أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية".

وأكد تحقيق قضائي فتح لـ"تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكة (...) وارتباطاتها المحتملة خارج المغرب".

وتفيد معلومات وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى إسبانيا منذ مطلع السنة الحالية على متن 1859 زورقا.

كما قدرت المنظمة الدولية للهجرة بـ630 عدد الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى 224 العام الماضي.

وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.