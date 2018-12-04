القذافي في ملعب باريسي.. صورة تشغل مواقع التواصل

لم ييأس مناصرو الرئيس الليبي الراحل #معمر_القذافي حتى اليوم رغم مرور سنوات على مقتله من نسف رواية موته، والتخيل أنه مازال حيا يرزق.

ففي الماضي، انتشرت روايات كثيرة تتحدث عن حياته في بلد آخر بعد أن شفي من جراحه. وهناك من صدقها من مناصريه.

إلى أن أتت صورة انتشرت في اليومين الماضيين على مواقع التواصل من مدرجات ملعب في #باريس خلال مباراة كرة قدم بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان، وأشعلت نار "القذافيين" من جديد، حيث ظهر "الرئيس الراحل" جالسا بين بطل العالم في فنون القتال المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، والممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو وعدد آخر من النجوم الكبار.

بعدها، راجت الأسئلة عبر مواقع التواصل، ولم تهدأ الأخبار بأن هذا الشخص هو الزعيم الراحل متنكرا، وأنه ما زال على قيد الحياة.

إلا أن الرياح جاءت عكس ما تشتهي السفن، فلم يكن العقيد معمر القذافي موجودا في المباراة، بل كان السير ميك جاغر، وهو المغني والممثل والمنتج البريطاني المشهور حاضرا، وهو من ظهر في الصورة ومزق قلب مناصري القذافي الآملين برجوعه.