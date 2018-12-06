تونس.. تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر

أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد منذ نهاية 2015، ستبقى سارية، بعد قرار تمديدها شهرا آخر.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، "قرّر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من 07 ديسمبر 2018 حتى 5 يناير 2019".

ويتزامن هذا الإجراء، مع حالة استقطاب تعيشها الساحة السياسية، قبل عام من الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة في الثلث الأخير من عام 2019، وكذلك مع ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي في البلاد، المرتبط باستمرار الأزمة الاقتصادية.

ويسمح تمديد الطوارئ للسلطات بحظر تجوّل الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.