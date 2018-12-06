تونس توضح: لا صحة لمنع الكويت التونسيات

بعد نشر وسائل إعلام كويتية الأربعاء عن منع الكويت دخول التونسيات والمغربيات واللبنانيات، ممن هن تحت سن الأربعين، من أجل العمل، دون محرم، نفت الخارجية التونسية صحة الأمر.

وقال فيصل ضو المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، مساء الأربعاء، إن "السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه".

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلت عن مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قوله إنه تم إيقاف منح تصاريح العمل للتونسيات والمغربيات واللبنانيات "إلا في حال وجود محرم معهن، وذلك بالتنسيق بين البلدان المعنية."