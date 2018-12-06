جنيف تستضيف محادثات حول الصحراء الغربية برعاية أممية

تستضيف جنيف في سويسرا مفاوضات تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بشأن قضية الصحراء الغربية الإقليم الواقع على الأطلسي و الذي تنازع المغرب السيادة عليه جبهة البوليساريو، بعد دعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة المغربية وجبهة البوليساريو.

وقد ساد تفاؤل حذر مع انطلاق الجولة الجديدة للمحادثات والتي تنهي حالة من الجمود استمرت ستة أعوام ويشارك في الجولة أيضا ممثلون عن الجزائر وموريتانيا.



هذا ورفض مبعوث الأمم المتحدة و وزراء خارجية المغرب و الجزائر و موريتانيا و رئيس وفد البوليساريو الإدلاء بتصريحات صحفية، لكن مصادر قريبة من الوسيط الدولي قالت إن الاجتماع كان إيجابيا و شددت على الرغبة في انطلاقة قوية لمسار تفاوضي جديد يساهم كبداية في تثبيت وقف إطلاق النار و إنهاء التوترات التي حدثت بداية العام الجاري في المنطقة العازلة المتاخمة للحدود مع موريتانيا وكذلك إنهاء الخلاف حول دور ومهام بعثة المينورسو

يذكر أنه من ضمن أولويات الأمم المتحدة في هذا الاجتماع إقناع فرقاء النزاع بالبقاء حول طاولة مشتركة للتفاوض وستحتاج ربما إلى عدة جولات وأن تستمر هذه المفاوضات عدة أشهر قبل التوصل لحل نهائي متوافق عليه لقضية الصحراء.

و تطالب البوليساريو باستفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء الغربية فيما يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا و يشدد على وحدته الترابية.