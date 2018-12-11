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ليبيا.. داعش يقتل 6 أسرهم في أكتوبر جنوب سرت

المصدر: بنغازي – أسوشيتد برس
الدمار في سرت (أرشيفية)
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى #ليبيا أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش قتلوا ستة أشخاص بعد أسرهم خلال قتال ببلدة صغيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدانت الأمم المتحدة الهجوم في بيان أمس الاثنين ووصفته "بالبغيض للغاية"، دون الخوض في تفاصيل.

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وكان داعش أسر الستة في 28 أكتوبر/تشرين الأول خلال هجوم على بلدة الفقهاء الواقعة جنوب مدينة #سرت الساحلية، وكانت معقلا سابقا للتنظيم.

وسلّط الهجوم الضوء على الاضطرابات في المنطقة، حيث ينشط تنظيم #داعش وجماعات مسلحة أخرى، بعضها جاء من تشاد المجاورة ويعمد مسلحوها إلى سرقة مواطنين على الطرق السريعة، ومهاجمة دوريات أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي.

كلمات دالّة

#ليبيا, #سرت, #داعش, #داعش في ليبيا

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