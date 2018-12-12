توقف الطيران من وإلى تونس ليومين لهذا السبب

ستلغى بدءا من منتصف الليلة العشرات من الرحلات الجويّة من وإلى مطار تونس قرطاج، على خلفية إضراب ينفذه فنيو الملاحة الجوية يمتد ليومين، احتجاجا على عدم التزام وزارة النقل بتنفيذ اتفاقيات موقعة معهم.

وتطالب النقابة الأساسية لفنيي #الملاحة_الجوية، الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بمنح إضافية للموظفين والتقنيين، وإقرار مناظرات داخلية من أجل تمكينهم من الترقيات، إلى جانب إحداث مركز تكوين ومعالجة الوضع الاجتماعي المتردي داخل ديوان الطيران المدني والمطارات.

وبموجب قرار النقابة الدخول في #إضراب لمدة يومين، تتوقف الملاحة الجوية من وإلى مطار تونس قرطاج، الذي يحظى بالجزء الأكبر من حركة الطيران يومي الخميس والجمعة.

ويأتي هذا الإضراب، في سياق حملة مضادة تقودها النقابات ضد الحكومة، لتحقيق مطالب مادية، تصطدم غالبا بصعوبة التنفيذ، نتيجة عجز السلطات عن الرفع من الأجور، بسبب ضعف الموازنة العامة للدولة واستمرار تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد.