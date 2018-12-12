مباحثات بين محمد السادس وغوتيريس حول نزاع الصحراء

جدد العاهل المغربي محمد السادس لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، دعم الرباط للجهود المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي، من أجل "التوصل لحل سياسي ونهائي" لنزاع الصحراء.

وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، أجرى العاهل محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة محادثات حول نزاع الصحراء بعد "المائدة المستديرة" التي جرت في مدينة جنيف في سويسرا، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

موضوع يهمك أعلن #المغرب أن الأبحاث الأولية الجارية في تفكيك خلية إرهابية داعشية كشفت أن المشتبه فيهم من الداعشيين المغاربة "انخرطوا... المغرب:خلية داعش بالقنيطرة حرضت على أعمال إرهابية خطيرة المغرب العربي

من جهة أخرى، أكد غوتيريس للعاهل المغربي على "المكتسبات التي حققها" #المغرب في مجال حقوق الإنسان، و"الدور البناء" للرباط في تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

من جهة ثانية، توقف الأمين العام عند "الالتزام السخي والثابت" للرباط، إزاء عمليات حفظ وتعزيز السلام عبر العالم، خاصةً عبر "التجريدات الهامة للقوات المسلحة الملكية"، التي تم نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

كما عبّر غوتيريس للملك المغربي عن "امتنانه" في أعقاب "التنظيم الناجح" في مراكش المغربية للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على "ميثاق مراكش" العالمي من أجل "هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة".

وناقش العاهل المغربي محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في منطقة المغرب العربي وفي القارة الإفريقية.