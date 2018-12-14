النفط الليبية تعارض دفع "فدية" لإعادة فتح حقل الشرارة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، إنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان على موقع الشركة على الإنترنت، إن "أي محاولة لدفع فدية للميليشيات المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي".

وأعلنت المؤسسة، الاثنين، حالة الاستنفار القصوى على صادراتها من الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا، والواقع في جنوب البلاد.

وكانت مجموعة محلية مسلحة سيطرت على الحقل في مطلع الأسبوع.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أكدت في وقت سابق، أن إغلاق أكبر حقل لها سيؤدي إلى خسارة إنتاج يومي يبلغ 315 ألف برميل يوميا بالموقع، فضلا عن فقد إنتاج يبلغ 73 ألف برميل يوميا بحقل الفيل النفطي.

وينتج حقل الشرارة عادة نحو 300 ألف برميل يومياً، وتعرض مراراً لتهديدات من رجال قبائل يطالبون بتحسين الخدمات الصحية والخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمنطقة الصحراوية الفقيرة.

وعانى حقل الشرارة من إغلاقات متكررة منذ إعادة فتحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد إغلاق استمر عامين. وترجع الإغلاقات بشكل رئيسي إلى مشاكل أمنية ناتجة عن أنشطة لمجموعات مسلحة.