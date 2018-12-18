المغرب.. ذبح سائحتين بطريقة بشعة بضواحي مراكش 

عثرت السلطات المغربية، الاثنين، على جثتي سائحتين غربيتين، تم قتلهما بطريقة بشعة ووحشية، وفصل رأسيهما عن جسديهما، عندما كانتا في رحلة سياحية في منطقة جبلية بضواحي مدينة #مراكش.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن السلطات المحلية بإقليم الحوز، عثرث صباح الاثنين، على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض، حيث تم ذبحهما وفصل رأسيهما عن جسديهما.

وأضافت، أن الجثتين تم العثور عليهما بمنطقة جبلية معزولة وغير محروسة على بعد 10 كيلومترات عن مركز إمليل بإقليم الحوز، في اتجاه قمة جبل توبقال، فيما فتحت السلطات المختصة، بحثاً تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة.

وفي التفاصيل، اختفت السائحتين منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما خرجتا لممارسة رياضة التسلق الجبلي، بجبل "توبقال" الواقع بأعلى قمة سلسلة جبال الأطلس، جنوب مدينة مراكش، قبل أن يتم العثور عليهما مقتولتين ذبحا، صباح الاثنين.

وهزت هذه الحادثة غير المسبوقة التي تتزامن مع اقتراب احتفالات أعياد هاية السنة، المغرب، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة لخلق الثروة، إذ تغطي عائداتها حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعتبر هذا القطاع مصدرا مهما للوظائف، وهو ما يمثل حوالي 5 بالمئة من فرص العمل في الاقتصاد ككل.