رئيس وزراء الدنمارك: مقتل السائحتين بالمغرب عمل إرهابي

قال رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إن حادثة مقتل سائحتين اسكندنافيتين في جبال الأطلس بالمغرب يمكن اعتبارها ذات "دوافع سياسية، وبالتالي فهي عمل إرهابي".

وأضاف راسموسن، اليوم الخميس، أنه "لا تزال هناك قوى ظلام تريد محاربة قيمنا"، و"يجب علينا عدم الاستسلام".

كما أكد راسموسن هوية الضحيتين وهما الدنماركية لويزا فيستراغر جسبرسن والنرويجية مارن يولاند.

وأوقفت السلطات المغربية ثلاثة مشتبه بهم كانت تلاحقهم في إطار التحقيق بمقتل الشابتين كما أفاد مصدر مقرب من التحقيق الخميس.

موضوع يهمك ظهرت مساء أمس الأربعاء صور 3 مغاربة، اعتقلتهم الشرطة الثلاثاء في مدينة مراكش، بشبهة اغتصابهم وذبحهم لسائحتين كانتا... صور المعتقلين في المغرب بشبهة اغتصاب وذبح السائحتين المغرب العربي

وكانت السلطات المغربية أوقفت الاثنين في مراكش مشتبها به أول ينتمي إلى "مجموعة متطرفة" بعد ساعات على العثور على جثتي الشابتين في موقع معزول في جبال الأطلس.

وتسبب حادث القتل في صدمة بالمغرب، المقصد السياحي الشهير الذي نادرا ما يشهد هجمات ضد الأجانب.

تم العثور على جثتي المرأتين يوم الاثنين في جبال الأطلس، وهي منطقة يهواها المتنزهون.