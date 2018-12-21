الجزائر.. مقتل 20 مهاجراً إثر احتراق قاربهم في البحر

قالت السلطات الجزائرية، الخميس، إن 20 مهاجراً غير شرعي، لقوا مصرعهم غرقاً، بعد احتراق القارب الذي كان يقلّهم نحو السواحل الإسبانية، في عرض البحر، أمام سواحل ولاية الشلف غرب البلاد، فيما تم إنقاذ 9 آخرين.

وأوضحت مصلحة الحماية المدنية الجزائرية، في بيان، أن سفينة ليبيرية تمكنت من إجلاء جميع الضحايا عندما كانت في طريقها نحو ميناء مدينة تنس بولاية الشلف، بينما تكفل مستشفى "زيغود يوسف" بتنس، بمعالجة المصابين.

ولم تكشف السلطات عن جنسيات الضحايا، في وقت تشهد فيه السواحل الجزائرية منذ عدّة أشهر، تناميا في رحلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، انتهت بعضها بحوادث غرق جماعية للمهاجرين، وذلك بالرغم من محاولات السلطات الحدّ من هذه الرحلات وإقناع الشباب بالتخلي عن فكرة الهجرة.