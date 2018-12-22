المغرب.. صور السكاكين التي تم استخدامها لذبح السائحتين

نشرت السلطات الأمنية في #المغرب صورة لما تم ضبطه بحوزة المشتبه بهم في #ذبح_السائحتين النرويجية والدنماركية، بعد اعتقالهم قبل يومين، داخل حافلة للنقل العمومي، في اتجاه مدينة أكادير.

وتضم الصورة أسلحة بيضاء، عبارة عن 4 سكاكين، 3 من الحجم الكبير وواحدة من الحجم الصغير، قد يكون المتهمون استعملوها في عملية ذبح السائحتين وفصل رأسيهما، مثلما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، مساء الأربعاء، ووثّق للحظة ذبح وقطع رأس إحدى السائحتين بسكين من الحجم الكبير، والتي أثبتت المخابرات الدنماركية صحته.

وضمّت الصورة أيضا، الهواتف النقالة للمشتبه بهم الثلاثة، وحافظة أموال، وبعض النقود، وكتاب صغير يشبه كتب الأذكار والشعائر، وأشياء أخرى.

واعتقلت أجهزة الأمن المغربية، أمس الجمعة، 9 أشخاص آخرين بشبهة المشاركة في قتل السائحتين الغربيتين ذبحا، في منطقة جبال الأطلس جنوب البلاد مطلع الأسبوع الحالي، ليرتفع عدد المعتقلين في هذه القضية إلى 13 شخصا.

موضوع يهمك كشفت مفاجأة مدوية عن تسجيل فيديو مرعب، يظهر ذبح إحدى السائحتين الغربيتين على أيدي إرهابيين تابعين لتنظيم داعش المتطرف في... مفاجأة تكشف عن فيديو مرعب لذبح إحدى السائحتين في المغرب المغرب العربي

وقالت السلطات المغربية إن هذا الحادث هو "عمل إرهابي"، وإن للمعتقلين علاقة بـ"تنظيم داعش"، خاصة بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم يبايعون أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم "أميراً لهم".