إنقاذ 300 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة "#أوبن_آرمز" التابعة لمنظمة غير حكومية نحو 300 مهاجر غير شرعي قبالة الساحل الليبي، حسبما أعلن مؤسس المنظمة الإسبانية الجمعة.

وكتب مسؤول في "برواكتيفا أوبن أرمز" في تغريدة أنه "بعد 24 ساعة فقط من وصولنا إلى البحر الأبيض المتوسط، أنقذت السفينة قاربين كانا يشارفان على الغرق على متنهما أكثر من 200 شخص، (رجال وحوامل وأطفال)".

وأُعلن فيما بعد إنقاذ قارب ثالث "على متنه 29 امرأة وخمسة أطفال و 56 رجلا".

واستأنفت السفينة عملها أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، مع زورقين آخرين في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط قبالة #ليبيا.

كما أعلنت منظمة غير حكومية أخرى، هي "سي آي"، عن إبحار سفينتها ليل الجمعة من #ألجزيراس في جنوب #أسبانيا، باتجاه شواطئ ليبيا.

وبعض أفراد طاقم السفينة الـ18 هم متطوعون سابقون في سفينة "اكواريوس" التي تسببت الصيف الماضي في أزمة دبلوماسية بين الدول الأوروبية، لكنها اضطرت إلى التوقف في نهاية المطاف في مطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي.