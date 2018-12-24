المغرب.. اعتقال 17 متهماً في جريمة مقتل السائحتين

أعلن عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، عن اعتقال 17 متهما للاشتباه في تورطهم في الجريمة الإرهابية لقتل سائحتين أوروبيتين.

ففي جواب مفصل عن أسئلة البرلمانيين المغاربة، أوضح وزير الداخلية المغربي أن الأمر يتعلق بـ"ذئاب منفردة"، أي "أفراد متشبعين بالفكر المتطرف".

ووفق ما كشفه الوزير المغربي، فإن الضحيتين الأوروبيتين دخلتا إلى المغرب في يوم 8 ديسمبر الجاري.

وقامت السائحتان الأوروبيتان، بنصب خيمة، في طريق جبلي، في بلدة إمليل الجبلية لقضاء الليلة، بحسب وزير الداخلية المغربي.

كما أوضح الوزير المغربي أن مكتب محاربة الإرهاب "أوقف جميع المتهمين في الجريمة الإرهابية" لقتل سائحتين أوروبيتين.

وتواصل السلطات المغربية تحقيقاتها في الجريمة الإرهابية لقتل سائحتين أوروبيتين في بلدة إمليل في إقليم الحوز في ضواحي مدينة مراكش المغربية.