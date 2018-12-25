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ليبيا.. قتلى في هجوم على الخارجية والسراج كان قريباً

المصدر: دبي - العربية.نت
من الهجوم الذي ضرب مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
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أكدت مصادر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، كان بالقرب من موقع الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس.

وقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم موظفون حكوميون، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار قوي هزَّ مقر الخارجية.

وأفادت مصادر "العربية" أن الهجوم نفذه انتحاريان، قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية.

وقالت المصادر إن من بين القتلى مدير إدارة التعاون الإسلامي بوزارة الخارجية الليبية إبراهيم الشابي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم داعش.

وكان سمع دوي انفجار وإطلاق أعيرة نارية داخل مقر الخارجية الليبية، الواقعة على طريق الشط في طرابلس، تلاها تصاعد لأعمدة الدخان من مبنى الوزارة.

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#طرابلس

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