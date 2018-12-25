مصر تطالب بدعم دولي لاستعادة الأمن في ليبيا

طالبت مصر بحشد دولي لدعم الجهود الأممية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

ودانت مصر بأشد العبارات، الحادث الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين، معربة عن تعازيها للشعب الليبي في ضحايا الحادث.

وأكدت مصر مجدداً على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصة في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، وتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، مع تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي.

وشددت مصر على استمرار وقوفها بجانب ليبيا في مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها محاربة التنظيمات الإرهابية.