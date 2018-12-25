وزير الخارجية الليبي: يجب رفع الحظر عن تصدير السلاح

أكد وزير الداخلية الليبي، فتحي باشا آغا، وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، في مؤتمر صحافي مشترك، الثلاثاء، أن العمل الإرهابي الذي تعرض له مقر الخارجية في طرابلس، الثلاثاء، هو رسالة للعالم من أجل رفع حظر تصدير السلاح إلى ليبيا من أجل مقاومة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الليبي إن "استهداف وزارة الخارجية هو متوقع لأنها رمز السيادة وقد نبهنا لذلك كثيرا".

وأضاف: "ليست مسؤولية وزارة الخارجية حماية مبناها، وقد فقدنا أحد موظفينا، ولكن تم الحفاظ على كافة الوثائق المهمة".

وأكد أن الهجوم "رسالة للمجتمع الدولي للموافقة على إعطاء ليبيا السلاح اللازم لمواجهة الإرهاب".

ومن جانبه، قال وزير الداخلية إن "هناك ضعفا أمنيا، ونضع خطة للتغلب على ذلك".

وأوضح أن الهجوم الذي تم على التاسعة صباحا كشف عن فوضى في الترتيبات الأمنية.

وأكد أن "وزارة الداخلية لا تتحمل مسؤولية الفوضى والضعف الأمنيين".

وقال: "منذ أن استلمت الوزارة ومخازن وسلاح وموارد الداخلية معدومة".