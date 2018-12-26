تونس: "متواطئون" بحادثة انتحار الصحافي واعتقال مشتبه به

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف مشتبه به في حادثة انتحار مصور صحافي حرقاً.

وأوضحت الوزارة أن الشرطة أوقفت مشتبهاً به يبلغ من العمر 18 عاماً، إضافة إلى استمرار التحقيق مع عدد آخر من المشتبه بهم، حيث تشتبه السلطات الأمنية والقضائية بوجود متواطئين تعمدوا إشعال النار في جسم الضحية.

يأتي ذلك فيما تجددت الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة، في مدينة القصرين غرب تونس، بعد إضرام المصور الصحافي عبدالرزاق الزرقي (29 عاما) النار في نفسه احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي العاصمة التونسية، نظم المئات وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأحوال الاقتصادية، ورفع مستوى معيشة التونسيين.