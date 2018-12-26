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"داعش" يتبنى هجوم الخارجية الليبية في طرابلس

المصدر: دبي - العربية.نت
من موقع الهجوم في طرابلس
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قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، فجر الأربعاء، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

وأضافت أعماق أن ثلاثة من أعضاء التنظيم نفذوا الهجوم الذي وقع الثلاثاء.

هذا وأكدت مصادر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، كان بالقرب من موقع الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس.

وقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم موظفون حكوميون، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار قوي هزَّ مقر الخارجية.

وأفادت مصادر "العربية" أن الهجوم نفذه انتحاريان، قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية.

وقالت المصادر إن من بين القتلى مدير إدارة التعاون الإسلامي بوزارة الخارجية الليبية إبراهيم الشابي.

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