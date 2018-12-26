18 معتقلاً في تونس وسط احتجاجات عنيفة

أعلنت #السلطات_التونسية اعتقال 18 شخصاً خلال الاحتجاجات، التي اندلعت بعد #وفاة_الصحافي الذي أشعل النار في نفسه، احتجاجاً على المشاكل الاقتصادية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن 13 شخصاً اعتقلوا في مدينة القصرين الإقليمية وخمسة آخرين في تيبوربا قرب تونس العاصمة.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة مناطق خلال اليومين الماضيين، بعد أن نشر الصحافي #عبد_الرزاق_زرقي تسجيلاً مصوراً على الإنترنت قبل إضرامه النار في نفسه في #القصرين واصفاً حالة اليأس داعياً إلى الثورة.

وأعرب زرقي عن إحباطه إزاء البطالة والوعود التي لم تتحقق لثورة الربيع العربي بتونس عام 2011.

وقعت الاحتجاجات الأكثر عنفاً في القصرين، وسط تونس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين رشقوها بالحجارة.