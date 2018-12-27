ليبيا.. مقتل ضابطين بهجوم لعصابات تشادية

قتل ضابطان وأصيب 11 آخرون، الخميس، في هجوم شنه مسلحون تشاديون على معسكر اللواء العاشر التابع لقوات الجيش الليبي، في منطقة تراغن جنوب غربي ليبيا.

في التفاصيل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء العاشر والمجموعة التشادية المسلحة، التي حاصرت المعسكر للسيطرة عليه والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الموجودة فيه، انتهت بانسحاب المسلحين التشاديين إلى الصحراء، بعد اختطافهم 7 من جنود الجيش الليبي.

ويشتكي سكان منطقة الجنوب الليبي، من تواجد مكثف للعصابات المسلحة التابعة للمعارضة التشادية، التي تتمركز خاصة في مواقع بجنوب مدينة سبها، وتسيطر على أهم المسالك الصحراوية وطرق التهريب.