بعد البشير.. زيارة مرتقبة لرئيس موريتانيا إلى سوريا

يتوقع أن يقوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الأسبوع الأول من العام المقبل، بزيارة رسمية إلى سوريا للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، في ثاني زيارة لرئيس عربي إلى دمشق منذ 8 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن السفارة السورية في #نواكشوط ، أن ولد عبد العزيز قرر الاستجابة لدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة سوريا، تمت برمجتها بداية العام المقبل.

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يذكر أن هذه ثاني زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ عام 2011، بعد زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير منتصف ديسمبر، ولقائه الأسد.

ولا تزال نواكشوط ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع سوريا، حيث أعادت سفيرها إلى دمشق منذ عام 2014، وتمسكت ببقاء سفارتها مفتوحة رغم الأزمة السورية والأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كما لم تغلق السلطات الموريتانية السفارة السورية في نواكشوط.