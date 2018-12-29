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فاجعة في المغرب.. جثة امرأة مفصولة الرأس والبحث عن راعٍ

المصدر: دبي - العربية.نت
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استيقظت منطقة في شمال شرق المغرب، الجمعة، على فاجعة هزت السكان، بعد العثور على جثة امرأة تبلغ 24 عاما، مفصولة الرأس وممرية في "سوق الأحد" بمنطقة #وادي_غفران.

العثور على جثة امرأة مفصولة الرأس في المغرب العثور على جثة امرأة مفصولة الرأس في المغرب

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فقد عثر على جثة الشابة في جوار منزل والديها، الذي تعيش فيه مع طفلتها الوحيدة بعد انفصالها عن زوجها.

وفي حين عثر رجال الأمن والتحقيق على الرأس المفصولة بالقرب من الجثة، لم تظهر على جسد الفتاة آثار عنف.

وقد باشرت فرق التحقيق جمع المعلومات والاستقصاء، كما أفيد عن البحث عن راعي غنم في غابات جبال منطقة الأطلس، يشتبه في ضلوعه في الجريمة.

عائلة الضحية عائلة الضحية

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#وادي غفران

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