فاجعة في المغرب.. جثة امرأة مفصولة الرأس والبحث عن راعٍ

استيقظت منطقة في شمال شرق المغرب، الجمعة، على فاجعة هزت السكان، بعد العثور على جثة امرأة تبلغ 24 عاما، مفصولة الرأس وممرية في "سوق الأحد" بمنطقة #وادي_غفران.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فقد عثر على جثة الشابة في جوار منزل والديها، الذي تعيش فيه مع طفلتها الوحيدة بعد انفصالها عن زوجها.

وفي حين عثر رجال الأمن والتحقيق على الرأس المفصولة بالقرب من الجثة، لم تظهر على جسد الفتاة آثار عنف.

وقد باشرت فرق التحقيق جمع المعلومات والاستقصاء، كما أفيد عن البحث عن راعي غنم في غابات جبال منطقة الأطلس، يشتبه في ضلوعه في الجريمة.