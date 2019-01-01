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مبعوث ليبيا الأممي يأمل بتسوية تاريخية في البلاد بـ2019

المصدر: دبي - قناة العربية
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عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أمانيه لليبيين بمناسبة حلول العام 2019.

سلامة قال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه يأمل أن يكون العام الجديد "عام تلاقي كل الليبيين دون استثناء حول تسوية تاريخية تنهي تشتتهم، وتوحد مؤسساتهم، وتجدد قياداتهم، وتحل منطق الدولة مكان صراعاتهم، وتطوي صفحة السلاح الذي فرقهم، وتنهي خطر الإرهاب الذي يقض مضجعهم، وتوقف التدخلات الخارجية في وطنهم".

وأضاف سلامة: "هذا هدفنا وسنعمل عليه بإصرار إلى جانبهم".

كلمات دالّة

#ليبيا, #غسان سلامة, #طرابلس

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