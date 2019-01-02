داعش يضرب في جنوب ليبيا.. تفجيران انتحاريان بيوم واحد

قتل 3 جنود من الجيش الليبي وجرح آخر، الثلاثاء، في تفجيرين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في منطقة غدوة قرب مدينة سبها جنوب ليبيا.

وقال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة أحمد بركة، إن التفجير الأول وقع في منطقة غدوة بالجنوب الليبي، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه بالقرب من مركز شرطة غدوة الذي يبعد 65 كلم عن جنوب سبها، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وجرح آخر.

وأضاف بركة أن انتحارياً آخر قام بتفجير نفسه داخل مركز شرطة منطقة غدوة بعد إلقاء القبض عليه، ولم يخلّف خسائر بشرية سوى مقتل منفذ التفجير وبعض الأضرار المادية في المبنى.

تأتي هذه الهجمات الانتحارية بعد أقل من يوم على تحرير 22 أسيراً لدى تنظيم داعش من مناطق الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة غدوة، من قبل وحدات الجيش الليبي، والقضاء على عدد من عناصر التنظيم.