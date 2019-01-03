المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم

أعلنت النقابات في قطاع التعليم المغربي إضراباً عاماً، الخميس، تعبيراً عن غضبها من سياسة الحكومة تجاه قطاع التعليم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ مسيرة احتجاجية جديدة للمسؤولين النقابيين وآلاف الأستاذة.

وستجوب المسيرة أهم شوارع العاصمة الرباط، وفق ما أكده بيان صادر عن النقابات المشاركة بالإضراب.

وكانت مسيرات مماثلة قد نظمت الخميس، للمطالبة بإخراج النظام الأساسي الجديد، وإلغاء نظام التعاقد، وإدماج كافة المدرسين الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وتفعيل الدرجة الجديدة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.