تونس.. إرهابيان يفجران نفسيهما أثناء مداهمة بسيدي بوزيد

أفادت وزارة الداخلية التونسية بمقتل إرهابيين اثنين أثناء مداهمة أمنية، نفذتها قوات الأمن في #تونس بمنطقة جلمة في سيدي بوزيد.

وأكد بيان الداخلية أن الإرهابيين قد فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت في بيان، صباح الخميس، تمكن "الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة للاستعلامات العامّة بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني وإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامّة لوحدات التدخل للأمن الوطني، من تحديد مكان تواجد عناصر إرهابيّة بمنزل بالحي الشمالي بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك في إطار عمليّة أمنية. وبعد القيام بمداهمة تمّ خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار، قام إثرها عنصران إرهابيان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة"، بحسب بيان الوزارة.

بينما أعلنت فرقة مكافحة الإرهاب على صفحتها بموقع فيسبوك أنه تم القضاء على 3 إرهابيين آخرين أثناء عملية تبادل إطلاق النار مع قوات الحرس الوطني، كما أصيب عون أمن خلال الاشتباكات.

وتواجه تونس تهديدات إرهابية، من العشرات من المسلحين الموالين لتنظيم القاعدة في المغرب لا يزالون متحصنين في جبال القصرين والمغيلة وسمامة ومرتفعات أخرى على الشريط الحدودي مع الجزائر بولايات الكاف وجندوبة وسيدي بوزيد.