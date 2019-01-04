ليبيا.. أمر باعتقال عبد الحكيم بلحاج والجضران

أمر النائب العام الليبي الصديق الصور، الخميس، باعتقال أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وإبراهيم جضران، لقيادتهما مجموعات مسلحة وتورطهم بعدة هجمات وجرائم في ليبيا.

وأصدر مكتب النائب العام مساء الخميس مذكرة وجهها إلى كل من رئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز المباحث العامة، أمرهما فيها بالبحث والقبض على 6 شخصيات ليبية و31 أجنبياً، بتهمة تورطهم في الهجوم على الموانئ النفطية وقاعدة تمنهنت في #سبها والاستعانة بقوات أجنبية للقتال وبعض جرائم القتل والخطف في الجنوب.

وتضمنت قائمة الأسماء، عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة، وإبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، ورئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا شعبان هدية، المعروف في الأوساط الليبية باسم "أبوعبيدة الزاوي"، وحمدان أحمد، إضافة إلى علي الهوني ومختار أرخيص، وعدد من قادة المعارضة التشادية والسودانية.