العثور على مصنع متفجرات ضخم تابع لداعش جنوب ليبيا

عثرت #الأجهزة_الأمنية_الليبية ، اليوم السبت، على معمل ضخم ومتكامل لصنع #المتفجرات والأحزمة والعبوات الناسفة تابع لتنظيم #داعش قرب بلدة غدوة القريبة من مدينة سبها جنوب #ليبيا.

وقالت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الليبي في بيان، إن "المصنع الكبير يحتوي على مواد كيميائية ومواد قابلة للانفجار وعبوات ناسفة قيد التجهيز، كان تنظيم داعش يستعد لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية ومهاجمة مناطق الجنوب.

ووفقا للصور التي نشرتها الكتيبة على صفحتها بموقعها فيسبوك، ظهر داخل المبنى الكبير مئات البراميل المعبّأة بمواد كيميائية وشاحنة كبيرة مفخخة ومواد لصنع الأحزمة الناسفة وتجهيز القنابل، إلى جانب عبوات لاصقة تستخدم في عمليات التفجير، وذخيرة أخرى متنوعة.

وقاد تنظيم داعش في الأشهر والأيام الماضية، عدة هجمات إرهابية في مناطق متفرقة من الجنوب الليبي، آخرها تنفيذ تفجيرين انتحاريين في يوم واحد، استهدفا مراكز شرطة بمنطقة غدوة قرب مدينة سبها.

ويثير تصاعد نشاط هذا التنظيم في البلدات الجنوبية، التي تضمّ أغلب الحقول النفطية، قلقا داخليا من احتمالية سيطرة داعش على هذه المنطقة الرخوة والمفتوحة على منطقة الساحل الإفريقي، أين يتعزّز وجود الشبكات الجهادية المتشدّدة.