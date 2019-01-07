جديد ذبح السائحتين بالمغرب.. هذا دور السويسري الداعشي

أكد مكتب محاربة الإرهاب في المغرب أن الجريمة الإرهابية لقتل سائحتين أوروبيتين، في شهر ديسمبر الماضي، "منتوج إرهابي مغربي محلي"، أي بدون توجيه خارجي من داعش.

وكشف عبد الحق الخيام، مدير مكتب محاربة الإرهاب، في تصريحات خاصة للعربية مساء الأحد، "أن الخلية الموالية لداعش، التي نفذت عملية قتل السائحتين الأوروبيتين، في بلدة إمليل الجبلية، "استغلت تواجد الضحيتين، في منطقة نائية، بعيدة عن الأعين"، بمعنى أن المخطط لم يكن بالتحديد تنفيذ تلك الجريمة بعينها.

وأوضح أن الجريمة نفذت من قبل أمير الخلية، والأشخاص الثلاثة الذين كانوا معه.

كما أكد أن تلك الخلية الإرهابية، "لم يكن لديها أي ارتباط بعناصر نشيطة من داعش".

من جهة ثانية، أقر مدير مكتب محاربة الإرهاب أن الإرهابيين المغاربة "بايعوا الخليفة المزعوم، لتنظيم داعش أبوبكر البغدادي"

دور السويسري الداعشي

أما بخصوص المواطن السويسري، الذي اعتقل على خلفية مقتل السائحتين الأوروبيتين، فأفاد الخيام أنه "علم الداعشيين المغاربة تشغيل تطبيقات للتواصل، كما دربهم على الرماية بالبندقية، برصاص كاذب".

وفي وصفه للسويسري الموالي لداعش، بين مدير مكتب محاربة الإرهاب "أنه اعتنق الإسلام، وارتبط بداعشيين، كما تشرب أفكار داعش، وما كان يروج له التنظيم".

وفي التفاصيل، التي كشفها مدير مكتب محاربة الإرهاب في المغرب للعربية، فقد حاول السويسري، استقطاب أشخاص من جنوب الصحراء، من أجل الالتحاق بفرع داعش، الذي ينشط في بوكوحرام، في نيجيريا، أو في ليبيا.

يذكر أن 4 متطرفين، أعلنوا ولاءهم لداعش، نفذوا جريمة إرهابية، عبر ذبح سائحتين أوروبيتين في بلدة جبلية اسمها #إمليل في إقليم الحوز في ضواحي مدينة #مراكش المغربية، في 12 ديسمبر.

وكانت السائحتان اللتان تبلغان من العمر 24 و28 سنة، وهما على التوالي دنماركية تدعى لويزا فيسترغر جيسبرسن ونرويجية تدعى "أولاند مارين"، انتقلتا صباح الأحد الماضي إلى منطقة "شمهروش" بجبل توبقال الواقع في أعلى قمم جبال الأطلس في إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش، بعد ليلة قضتاها وسط مراكش، ونصبتا خيمة في مكان منعزل، لتمضية الليلة هناك.