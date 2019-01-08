قذاف الدم: ما حدث لم يكن ثورة بل غزو ونبحث إنقاذ ليبيا

بعد الكشف عن التحضير لمؤتمر سيعقد منتصف هذا الشهر الجاري في تونس من أجل السعي إلى توحيد الليبيين، والدفع بالفرقاء نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإنهاء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 8 سنوات، كشف المسؤول السياسي لجبهة النضال الليبية، أحمد قذاف الدم القذافي، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في مقابلة مع قناة الحدث، مساء الاثنين، أن أنصار القذافي سيشاركون في هذا المؤتمر.

وعند سؤاله عن أسماء الوفد المشارك أو عدده، لفت إلى أن نظام القذافي كان نظاما جماهيريا يشارك فيه كل أطياف الشعب، وبالتالي فإن الوفد المشارك سيكون متنوعاً. وقال: "لسنا حزباً، إنما تجمع يضم أكثر من 11 تنظيماً وقبائل أيضاً".

إلى ذلك أبدى ترحيبه بالمؤتمر وبأي جهد يبذل لإخراج ليبيا من هذا الكابوس، بحسب وصفه. وتابع قائلاً: "الحل الحقيقي بين أبناء ليبيا الأحرار لذا قررنا الالتقاء في هذا المؤتمر"

وعند سؤاله هل سيمثل النازحون والقيادات المهجرة إلى الخارج والمعتقلون من أنصار النظام في هذا المؤتمر؟ أجاب: "نناشد المنظمات الدولية إطلاق سراح كافة القيادات المعتقلة زوراً".

كما أوضح أن الهدف من هذا المؤتمر إنقاذ ليبيا من الوضع البائس الذي غرقت فيه، وبعدها تأتي المرحلة السياسية.

وقال: "نطالب بحقوق الشعب، ونبحث عن وطن دمر، وما زال، فالبلد مستباح من كافة الجهات، لذا الحوار ضروري.

وعند سؤاله عن عدم مشاركته سابقاً في اتفاق الصخيرات مثلاً، أكد أنه ومن يمثله لم تتم دعوتهم للمشاركة.

ليست ثورة بل غزو

إلى ذلك، انتقد الطبقة الحاكمة الآن في ليبيا مشككاً في شرعيتها، قائلاً: "هذه ليست ثورة، بل هو غزو أجنبي، فالصواريخ الأجنبية لا تصنع شرعية، لذا نرفض أن يحكم هؤلاء ليبيا".

وتابع قائلاً: "نطالب اليوم ببناء دولة جديدة دون تهميش أحد".

دور سيف الإسلام

أما عن #سيف_الإسلام_القذافي فأكد أنه موجود، وهو أحد القيادات الليبية الذي قبع في السجن، وخرج بعفو، معتبراً أنه سيساهم بإيجابية في بناء السلم في ليبيا.

كما شدد على أن لسيف الإسلام مشروعا سياسيا يتمثل بـ"ليبيا الغد" الذي ينضوي فيه مئات آلاف الشباب الليبيين.