تونس..200 شخصية نسائية بمؤتمر دولي حول المرأة والاقتصاد

قالت #وزارة_المرأة في #تونس إنّها ستنظم واحدة من أكبر الملتقيات المخصصة للنساء في العالم هذا العام ضمن فعاليات "#تونس_عاصمة_للمرأة_العربية".

وأوضح بيان أن #منتدى دولياً اقتصادياً للمرأة سيتم تنظيمه يومي 23 و24 يناير سيتولى مناقشة موضوع "#الاستثمار_في_المرأة ومن أجلها لتكريس النوع الاجتماعي".

ووفقاً لمصادر الوزارة، سيشهد المنتدى مشاركة حوالي 200 شخصيّة نسائية ناشطة في عدة مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وبحثيّة من جنسيات مختلفة، إلى جانب خبراء دوليين رفيعي المستوى.

وتهدف هذه التظاهرة الدولية إلى تدعيم الحوار وإرساء علاقات تبادل بين النساء في جميع المجالات ووضع أسس شبكات نسائيّة حول العالم من أجل خلق فرص استثمار وتدعيم تأثير المرأة في المجتمعات.

وسيتناول المنتدى عدة محاور سترتكز بالأساس على: مكانة المرأة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات النساء ودعم الجانب القيادي للمرأة، الوقوف على أهم التوجهات الاستراتيجية والبرامج المستقبليّة في مجال تمكين المرأة، تشجيع السياسات التي من شأنها أن تدعم التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، إرساء ثقافة المرأة والإبداع وتدعيم المرأة في مواقع صنع القرار.

ومن المنتظر أن يتمخض عن المنتدى مشروع خطة عمل تضع أولويّات المرحلة المقبلة في مجال التعاون من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة سواء من خلال علاقات شراكة اقتصادية، أو مشاريع مشتركة، أو تبادل زيارات أو إمضاء اتفاقيات شراكة.

وينتظم المنتدى بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وسفارة الهند بتونس، ومنظمة "All Ladies League" التي تُعد أكبر غرفة نسائية في العالم تضمّ أكثر من 800 تمثيليّة وأكثر من 100 ألف عضو في 150 دولة. كما تُعتبر هذه المنظمة من أكبر الشبكات النسائية التي تعمل على دعم تمكين المرأة وتشجيعها على الخلق والإبداع.