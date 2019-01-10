المغرب يعلن حجز أكثر من 15 طناً من الحشيشة

حجزت #الشرطة_المغربية أكثر من 15 طنا من #الحشيشة بمدينة #طنجة في شمال المملكة، بحسب بيان للمديرية العامة للأمن نقلته وكالة الأنباء المغربية الخميس.

وقال البيان إن كمية #المخدرات المحجوزة في العملية التي نفذت الأربعاء "بلغت 15 طنا و244 كلغ من مخدر الحشيشة"، موضحا أنه تم العثور عليها "داخل تجويف معد خصيصا لتهريب المخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب".

وتضاف هذه الكمية إلى شحنة أولى حجزت السبت بميناء طنجة المتوسط "ناهزت 13 طنا و750 كلغ، ليصل مجموع المخدرات المحجوزة في كلتا العمليتين إلى 28 طنا و994 كلغ".

وأوضح البيان أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى "ضلوع شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية في محاولة تهريب هذه الكميات الكبيرة والقياسية من المخدرات يشتبه ارتباطها بعدة شبكات إجرامية سواء داخل المملكة أو في أوروبا".

وضبطت السلطات المغربية العام 2018 ما مجموعه 52 طنا من مخدر الحشيشة في عمليات متفرقة، وفق أحدث حصيلة رسمية.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالحشيشة في المغرب 50 ألف هكتار تتركّز في منطقة الريف في الشمال، بحسب المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات.