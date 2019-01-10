ليبيا.. إخلاء مقرات في طرابلس إثر تهديدات من داعش

تم اليوم الخميس، إخلاء عدة مقار في العاصمة الليبية طرابلس بعد تهديدات من داعش.

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ومن الأماكن التي تم إخلاؤها مجمع "ذات العماد" الإداري الذي يضم مكاتب شركات نفطية دولية وبنوك مهمة في طرابلس، وذلك بعد ورود تهديد إرهابي من داعش.

كما تم إخلاء مقرات تابعة لوزارة الخارجية الليبية في طرابلس إثر التهديد نفسه.