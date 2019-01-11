الأمم المتحدة تطالب بنزع سجون ليبيا من قبضة الميليشيات

حث الأمين العام للأمم المتحدة ، #أنطونيو_غوتيريس، الحكومة الليبية على إدخال جميع السجون تحت سيطرتها وإخراجها من قبضة الميليشيات.

وقال غوتيرس في تقرير لمجلس الأمن: "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في سياق الاعتقال والاحتجاز التعسفي المطول لآلاف الرجال والنساء والأطفال دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وأوضح الأمين العام أن الزيادة في عدد المهاجرين واللاجئين الذين تم احتجازهم على مدار الأشهر الستة الماضية كان نتيجة لزيادة الاعتراضات في البحر، وإغلاق الطرق البحرية أمام المهاجرين.

وقال إن نحو 5300 لاجئ ومهاجر احتجزوا في ليبيا منهم 3700 يحتاجون إلى حماية دولية.