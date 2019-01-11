الحكومة الموريتانية: الرئيس لم يقرّر بعدُ زيارة سوريا

أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء الخميس، أن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، لم يقرر بعد إجراء زيارة إلى سوريا.

وأكدّ المتحدث باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محمد، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة نواكشوط، أن الرئيس ولد عبد العزيز لم يتخذ بعد أي قرار بزيارة دمشق، قائلاً "لا علم لي بزيارة مقررة للرئيس إلى سوريا، لم يتخذ بعد أي قرار بهذا الخصوص حتى اليوم".

وكانت وسائل الإعلام المحلية والدولية، نقلت عن مصادر مقربّة من الرئاسة الموريتانية، تأكيدات تفيد بعزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز زيارة سوريا قبل مشاركته في القمة الاقتصادية والاجتماعية المقررة ببيروت يومي 19 و20 من الشهر الجاري، للقاء بشار الأسد.

وتحتفظ نواكشوط بعلاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا، بخلاف عديد الدول العربية التي قاطعتها بعد اندلاع النزاع السوري مطلع عام 2011، إذ تمسكت ببقاء سفارتها في دمشق مفتوحة، كما لم تغلق السلطات الموريتانية السفارة السورية في نواكشوط، وتواصلت الزيارات الوزارية بين البلدين.