أعضاء المجلس الرئاسي يتهمون السراج بقيادة ليبيا للمجهول

أصدر ثلاثة من أعضاء من #المجلس_الرئاسي، وهم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان، بياناً، السبت، موجهاً إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، #فائز_السراج، اتهموه فيه بقيادة البلاد نحو مجهول قد يدفعها إلى صدام مسلح من جديد.

البيان تناول أسباب وظروف إبرام الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، والذي انبثق منه المجلس الرئاسي كأداة للحل بهدف إنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات ومن ثم توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الحقيقية لأي حكومة وطنية يهمها مصلحة #ليبيا وشعبها.

ونوّه الأعضاء إلى أن هذه الأهداف متمثلة بمحاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتأسيس لدولة المواطنة من خلال رعاية وحماية الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وفق قواعد دستورية متينة.

واعتبر أعضاء المجلس الموقعون على البيان أن هذه الأهداف المذكورة أعلاه، والتي تم التأكيد عليها في متن الاتفاق السياسي وملاحقه، لم تتحقق بسبب سياسات السراج غير المدروسة وتصرفاته غير المسؤولة واستئثاره وانفراده بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلاً فكرة الشراكة والوفاق نفسها، في تغييب تام لكافة الأطراف الليبية الرسمي منها والفعلي وعلى رأسهم أعضاء المجلس الرئاسي نواباً ووزراء دولة.

وأكد البيان على أن ذلك الأمر أحال المجلس الرئاسي برمته إلى طرف صراع وأخرجه من كونه أداة للحل، معتبرين أن استمرار السراج بذات النهج وبنفس السياسة القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس الرئاسي واعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة للحدود والاعترافات الدولية المرحلية سيؤدي للانهيار التام ليس فقط للمجلس الرئاسي وحكومته بل للبلاد كاملة ووحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا.

وحمّل معيتيق والمجبري وكاجمان، السراج على نحو مباشر وصريح تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشظي البلاد الأمر الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر، حيث كان الاحتكام للقوة والسلاح هو الأداة الوحيدة المتاحة لحل خلافاتهم السياسية وتباينهم في المواقف والآراء.

يشار إلى أن السراج يقود حكومة الوفاق لوحده بعد استقالة بعض أعضاء المجلس الرئاسي المكون من 9 أعضاء ومقاطعة البعض الآخر للمجلس الرئاسي، مما بهدد بدخول العاصمة في صراع سياسي وربما عسكري وشيك.