النواب الليبي: نأسف لقيام ميليشيات لبنانية بنزع علمنا

أعرب المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، الاثنين، عن أسفه لقيام ميليشيات لبنانية بنزع العلم الليبي.

وقال: "نأسف لقيام ميليشيات لبنانية بنزع علمنا.. الحكومة اللبنانية لم تتواصل معنا إثر الأزمة الأخيرة". وطالب الحكومة اللبنانية بإدانة نزع العلم الليبي من قبل ميليشيات.

وكانت ليبيا قررت إلغاء مشاركتها في القمّة الاقتصادية العربية في لبنان، بسبب إهانة حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان، نبيه بري، للعلم الليبي والإساءة إلى الشعب الليبي.

موضوع يهمك قررت #ليبيا إلغاء مشاركتها في #القمّة_الاقتصادية_العربية_في_لبنان ، بسبب إهانة #حركة_أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه... ليبيا تنسحب من قمة لبنان بسبب فيديو مهين وتهديد شيعي المغرب العربي

ويأتي الموقف الليبي، بعد انتشار مقطع فيديو "مسيء" على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة أمل، لاستبداله برايتهم ونعت الليبيين بـ"الخنازير"، وكذلك تداول صور لآخرين أقدموا على دوس العلم الليبي بالأقدام، وذلك تعبيراً عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمّة، في حركة استفزت الليبيين.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، الأحد، بتعليقات غاضبة تجاه هذا التصعيد اللبناني الأخير ضد ليبيا، ومحاولات إقحام بلد كامل في قضية تورط فيها رئيسها السابق الراحل معمر القذافي، الذي انتهى نظامه قبل 8 سنوات، واحتجزوا بسببها نجله هنيبعل القذافي، مؤكدين أنه لا دخل ولا دور للسلطات الحالية فيها.