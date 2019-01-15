ليبيا تطلب توضيحا حول حرق علمها بلبنان..وأبوالغيط منزعج

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إن #الحكومة_الليبية دعت #لبنان وجامعة الدولة العربية لتقديم توضيح حول #حرق_العلم والتهديدات التي تعرض لها الوفد الليبي في لبنان.

وأضاف محمد السلاك، أن التصرفات التي قامت بها بعض الفصائل المسلحة والسياسية في بيروت من #إهانة_العلم_الليبي ومنع دخول رجال الأعمال الليبيين إلى لبنان أمر غير مبرر على الإطلاق.

من جهته، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن "انزعاجه الشديد" حيال نزع العلم الليبي الذي كان مرفوعا في بيروت تمهيدا لانعقاد القمة الاقتصادية العربية.

وأضاف في بيان أنه من غير المقبول في أي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع علم أي دولة عربية بهذه الطريقة، خاصة إذا ما حدث هذا الأمر على أرض عربية.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنصار حركة أمل اللبنانية وهم ينزعون علم ليبيا من على سارية في وسط بيروت ويضعون مكانه علم الحركة ثم يظهر أحد الأفراد وهو يدوسه بقدميه.