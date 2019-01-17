الجزائر: هذا التطبيق يعرض حياة المراهقين للخطر

حذّرت السلطات الجزائرية، الأربعاء، من خطر استعمال تطبيق "تيك توك" التواصلي، الذي انتشر استعماله مؤخرا بين الشباب والمراهقين، لأنه قد يعرّض حياة كل من يخوضه للخطر والأذى.

جاء هذا التحذير، بعد أن بات تطبيق "تيك توك" الصيني المختص بنشر وتداول مقاطع فيديو موسيقية راقصة، قبلة لأغلب الشباب في الجزائر، حيث يدفع مستعمليه إلى تصوير مقاطع رقص وغناء أو تمثيل أدوار ومشاركتها على الموقع، في إطار جملة من التحدّيات، تبدأ بقيام شخص بتنفيذ رقصة أو شيء معين، ومن ثم يقوم الملايين بتقليده، ويحظى الفائز بأكبر قدر من الإعجاب والانتشار.

وفي الجزائر، امتدت حمىّ استخدام هذا التطبيق إلى داخل المؤسسات التعليمية، حيث انتشرت عدة مقاطع مصوّرة لتلاميذ يخوضون التحدي من داخل الأقسام والمخابر، أثناء تلقي الدروس، وتم تسجيل انتشار مواقف غير لائقة وغير أخلاقية بين الطلاب.

وفي هذا السياق، أرسلت وزارة التربية الجزائرية، تحذيرا لمختلف المؤسسات التربوية بشأن تطبيق "تيك توك"، ودعتهم إلى توخي الحذر وإعلام الأولياء بمدى خطورته على حياة أولادهم.

وأشارت الوزارة إلى المخاطر الناجمة عن استعمال التلاميذ لهذا التطبيق، وقالت إنها تكمن في "سهولة تقاسم وتشارك مقاطع الفيديو وقد يترتب عنها تحديات مقترحة من قبل المستعملين الآخرين للتطبيق، والتي هي في معظم الأحيان غير معروفة بالنسبة للبعض وقد تعرض حياتهم للخطر".

ونبّهت وزارة التربية الوطنية إلى أن تطبيق "تيك توك" ينجر عنه "مواقف غير أخلاقية، تعرض القصر والشباب للابتزاز من طرف المنحرفين والمستدرجين"، داعية إلى ضرورة "إعلام القصر والشباب وعائلاتهم بالمخاطر التي تنجم عن الاستعمال غير الصحيح للتكنولوجيات الرقمية".