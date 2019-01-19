تونس.. إضراب جديد لاتحاد الشغل للمطالبة برفع الأجور

دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب وطني جديد للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.‬

وأعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنّ الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقدة اليوم السبت 19 يناير 2019 أقرّت بالإجماع الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير القادم.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد أفادت بأن اتحاد الشغل في #تونس سيبدأ الخميس إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات، احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام في خطوة تزيد التوتر في البلد الذي يكافح لإنعاش اقتصاده المتعثر.

ويشمل الإضراب الذي يستمر يوما المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.

وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.

وقالت شركة الخطوط التونسية إنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران، بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية.‭‭‭ ‬‬‬وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية، ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.