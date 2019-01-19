طرابلس.. إجلاء مئات الأسر العالقة بين نيران الاشتباكات

أكدت إدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة الليبية إجلاء 210 عائلات كانت عالقة في مناطق السبيعة وسوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس، حيث تدور الاشتباكات المسلحة.

وقالت إدارة شؤون الجرحى، في بيان، إنها تلقت العديد من البلاغات من مناطق القتال، موضحة أنها فتحت ممرات آمنة بالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم بغرفة العمليات.

من جهتها، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على مناطق عدة في طرابلس، آخرها منطقة سيدي صيح.

وأدت اشتباكات بين فصائل مسلحة استمرت ليومين قرب العاصمة الليبية إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 41 آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الخميس.

واندلعت الاشتباكات الأربعاء في طرابلس بالرغم من اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه قبل أربعة أشهر وأوقف المعارك الدامية في المدينة.

وقال مصدر طبي لـ"فرانس برس" إن الاشتباكات العنيفة جرت الخميس في منطقة تقع على بعد 50 كيلومتراً جنوب طرابلس، غداة اشتباكات في محيط المطار على بعد 25 كيلومترا من العاصمة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن من بين الجرحى نساء وأطفال.