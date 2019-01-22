انتخابات الجزائر.. 32 طلب ترشح للرئاسة

أودعت 32 شخصية جزائرية، طلبا رسميا للترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة شهر إبريل المقبل، بعد 3 أيام فقط من فتح الباب لقبول الترشحات، وسط توقعات بتوسع قائمة الراغبين في خوض المنافسة على منصب الرئيس القادم للجزائر، قبل الموعد النهائي لتقديم مطالب الترشح، المحدّد ليوم 4 مارس المقبل.

وكشفت وزارة الداخلية، أنها تلقت حتى مساء الاثنين، 32 مطلب ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، منها 9 رسائل لرؤساء أحزاب و23 رسالة من شخصيات مستقلة.

ويعتبر علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض، منافس الرئيس بوتفليقة في آخر انتخابات رئاسية، من أبرز الشخصيات التي أعلنت نيتها خوض الرئاسيات، بالإضافة إلى اللواء المتقاعد من الجيش علي غديري، أما أغلب باقي المرشحين فهم غير معروفين.

وفي انتخابات 2014، وصل العدد النهائي للترشحات إلى 85 شخصا منهم 18 رئيس حزب سياسي، لكن المجلس الدستوري الذي يخوّل له الدستور دراسة ملفات الترشح، لم يقبل منهم إلا 6 مرشحين لخوض الرئاسيات، التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ورغم هذا التهافت على تسجيل الترشحات، يترقب الجزائريون موقف بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة وقراره النهائي، الذي سيحدد بشكل كبير مصير الانتخابات ومستقبل المشهد السياسي في البلاد.