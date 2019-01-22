ليبيا.. اتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب طرابلس

أعلنت قبائل جنوب العاصمة الليبية طرابلس التوصل لاتفاق تهدئة بين الميليشيات المتقاتلة، وبحسب القبائل فإن الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار نهائيا، وسحب كل طرف لقواته وفتح كافة الطرق المغلقة وإزالة السواتر الترابية.

اتفاق ينص على عودة الفصيلين المتناحرين إلى مدينتيهما مع تبادل للأسرى وجثامين مقاتلين سقطوا في المعارك، إضافة إلى العمل على فتح كافة الطرق المغلقة وإزالة السواتر الترابية.

وتم التوصل إلى الهدنة بموجب وساطة تولاها عدد من الشخصيات النافذة في مدينة بني وليد الواقعة على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة قد اتصل بحكماء وأعيان بني وليد وشكرهم "على الجهود الجبارة التي بذلوها لإعادة الوئام والسلم بعد الاشتباكات الدامية في جنوبي العاصمة".

وتابعت البعثة في بيانها على تويتر أن سلامة "تمنى النجاح والتطبيق الصادق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل جهودهم".

وقبل ذلك، دعت روسيا جميع الأطراف في طرابلس للتخلي عن استخدام القوة كوسيلة لحل الخلافات وإبرام هدنة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن موجة العنف الأخيرة تعقّد جهود التسوية السياسية الداخلية.

وشهد جنوب العاصمة الليبية منذ الأربعاء، اشتباكات بين "قوة حماية طرابلس"، وهي تحالف عسكري يضم فصائل مسلحة من المدينة، و"اللواء السابع مشاة" من ترهونة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 16 شخصا وجرح 65 آخرين، بحسب وزارة الصحة.