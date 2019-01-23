المغرب.. تفكيك خلية إرهابية من 13 عنصراً

أعلن المغرب، الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصراً موالياً لتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 عاماً.

ومن بين العناصر شخصان اعتقلا سابقاً على خلفية قضايا الإرهاب، وفق وزارة الداخلية.

ونشطت العناصر المعتقلة في مدن قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية.

كما أسفرت العملية الأمنية، التي نفذها مكتب محاربة الإرهاب، عن حجز أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء، وأقنعة وكتب عن الفكر المتطرف، إضافة إلى العثور على مخطوط لمبايعة خليفة "داعش" المزعوم و"رسالة خطية" على شكل وصية "تحرض على القتال".

وأكدت المؤشرات الأولية أن عناصر الخلية "انخرطوا في الدعاية والترويج لداعش وخطاباته المتطرفة".

كذلك سعى المتطرفون إلى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص، والنظام العام، تماشياً مع الأجندة التخريبية لـ"داعش".

وفي تعليق للداخلية، يأتي تفكيك هذه الخلية في سياق "التصدي لتهديدات متواصلة لتنظيم داعش" ضد المغرب.