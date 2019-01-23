إنقاذ نحو 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

لقي مهاجران حتفهما فيما تم إنقاذ نحو 500 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، حسب ما أعلنت البحرية الليبية الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم البحرية العقيد أيوب قاسم لوكالة فرانس برس إنقاذ 473 مهاجرا من إفريقيا وسوريا وبنغلادش خلال الـ 72 ساعة الماضية في أربع عمليات منفصلة.

وأكّد أن عناصر البحرية عثروا الأحد في قارب على جثتي مهاجرين توفيا بسبب انخفاض درجة الحرارة، فيما تم إنقاذ أكثر من 140 آخرين بعد أن قضوا 24 ساعة في البحر.

وأضاف أن سفينتين تجاريتين شاركتا في عمليات إنقاذ المهاجرين "بناء على طلب البحرية الليبية".

وقال إن سفينة شحن مسجلة في سيراليون أنقذت 141 مهاجرا بينهم 25 امرأة بعد أن أرسلوا إشارة استغاثة باستخدام هاتف إنذار، وهو خط ساخن للإنقاذ في منطقة البحر المتوسط.

بدورها، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها كانت على اتصال بالسلطات الليبية لمساعدتها في إنقاذ الناجين.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في روما في بيان "بعد عدة أيام من الأمواج العاتية استغل تجار البشر هدوء الأمواج في عطلة نهاية الأسبوع لينشطوا مجددا".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إنّ نحو 170 مهاجرا لقوا حتفهم إثر تحطم سفينتين خلال الأيام القليلة الماضية في البحر المتوسط.

وتُشكّل ليبيا وجهةً ومعبراً لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية.

ويُلاقي مئات المهاجرين حتفهم سنوياً عند محاولتهم عبور المتوسّط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبيّة، مستغلّين انعدام الاستقرار في البلد الغارق في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.