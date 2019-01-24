ليبيا.. أسرة القذافي تستعيد أرقامها الوطنية

قررت السلطات الليبية منح أفراد أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي الأرقام الوطنية، التي تتيح لهم تجديد كل الوثائق الوطنية الشخصية والأوراق الثبوتية، حيث يتم استخدامها في معظم المعاملات الإدارية والقانونية داخل ليبيا، وذلك بعد سنوات من سحب هذه الأرقام منهم.

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وأعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية، محمد بالتمر، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك" عن إصدار المصلحة أرقاماً وطنية لصفية فركاش أرملة زعيم البلاد الراحل معمر القذافي، وأبنائها، مضيفاً أن "رئاسة المصلحة تجدد ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في ليبيا وأن أولويتها هي خدمة المواطن الليبي داخل البلاد وخارجها".

وباسترجاع عائلة القذافي لأرقامها الوطنية، يتخلص سيف الإسلام القذافي، مرشح أنصار والده إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا، من هذه العقبة القانونية والإدارية، التي كانت ستحول دون ترشحه وتسجيله في قائمة المرشحين، أو سجلات الناخبين.

وجاءت الموافقة على منح أسرة القذافي أرقامهم الوطنية، بعد طلب توجّه به مكتب النائب العام إلى مصلحة الأحوال المدنية في شهر مارس/آذار من العام الماضي، دعا فيه إلى ضرورة إتمام كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بعائلة القذافي وتمكينهم من حقهم في الحصول على أرقام وطنية خاصة بهم.