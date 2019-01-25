ثلوج تشل حركة الطيران بالجزائر وحادث تسلسلي لـ17 سيارة

تسببت #الثلوج الكثيفة والصقيع والأمطار التي تصاحبها رياح عاتية، والطقس الشتوي القاسي في #تعطيل_حركة_الطيران من وإلى كافة المطارات الواقعة في شرقي #الجزائر فضلا عن إغلاق عشرات الطرق، وانهيار عدد من الجسور.

إلى ذلك وقع مساء الخميس حادث مرور تسلسلي بالطريق السيار شرق غرب وبالضبط في ولاية سطيف ما تسبب في شلل كبير في حركة سير.

وتمثل الحادث في اصطدام أكثر من 17 سيارة في نفس اللحظة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت العديد من ولايات البلاد الشرقية والوسطة شرقية تساقطا كثيفا للثلوج، خاصة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر، وينتظر أن يستمر هذا التساقط الى غاية مساء الجمعة، وفقا لما تؤكده نشرية خاصة صادرة عن مصالح الأرصاد الجوية.

وقد بلغ سمك الثلوج في بعض الولايات على غرار تيسمسيلت عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج بين 10 إلى 15 سم، في حين يبلغ على مرتفعات سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية ما بين 20 إلى 25 سم.

إلى ذلك فقد حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، الخمیس، من ھبوب رياح قوية على ولايات شمال البلاد ومنطقة الواحات، حیث تصل سرعتھا من 70/60 كم في الساعة إلى 90 كم في الساعة.