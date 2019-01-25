وفاة مخرج جزائري "أحرق نفسه".. خلاف تجاري تحول مأساة

توفي منتج ومخرج تلفزيوني جزائري الخميس بعد أسبوعين على إضرامه النار في نفسه في مقر محطة تلفزيونية بسبب ديون كان يطالب بها، كما أعلن ابنه لوكالة فرانس برس.

وأضرم المخرج يوسف قوسم، النار في نفسه في السابع من كانون الثاني/يناير في مقر "دزاير تي في" بسبب عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة عن مسلسل بث في 2017. وأعلنت وفاته الخميس.

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من جهتها، أسفت القناة التي يملكها رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد المعروف بقربه من رئاسة الجمهورية، في بيان "لتحول خلاف تجاري إلى مأساة". وأضافت أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير الجديد للقناة "الذي طمأنه أن "الإدارة ستدرس طلبه في الغد".

وبعد الحادثة أصدر نحو مئة مخرج ومنتج وممثل ومؤلف رسالة موجهة "إلى السينمائيين أنفسهم وإلى الآخرين"، نددوا من خلالها بـ"المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك التي تعيقهم عن العمل أو الديون العالقة إلى أجل غير مسمى".